Плівки Вовка: Антикорупційний суд обрав Саніну запобіжний захід

Саніну з ОАСК призначили заставу 227 тисяч гривень

Вищій антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Окружного адміністративного суду Києва Богдану Саніну у вигляді застави. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Сума застави сягає 277 тисяч гривень. При цьому сторона обвинувачення просила про заставу розміром мільйон гривень.

Водночас Саніна не було затримано, оскільки дозвіл на застосування такого запобіжного заходу до судді має надати Вища рада правосуддя. Окрім того, суддю зобов’язали за першою вимогою прибувати до слідчих і прокурорів, повідомляти прокурора і суд про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

«22 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це становить 227 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні пресслужби суду.

На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки:

прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою;

повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.

Термін дії обов’язків триватиме до 22 червня 2021 року.

«До підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме покладені на нього обов’язки», – додали в суді.

Нагадаємо, що Санін відомий як «суддя, що заборонив Майдан». 30 листопада 2013 року, у день розгону студентського Майдану, Богдан Санін у відповідь на позов Київдержміськадміністрації прийняв рішення заборонити масові акції у центрі Києва з 1 грудня по 7 січня 2014 року. Це рішення стало формальним виправданням для декількох спроб штурму Майдану. У квітні 2014 року рішення Саніна скасував Вищий адміністративний суд, але, попри це, Вища рада правосуддя відмовилася його звільнити.

Санін є підозрюваним у справі про створення злочинної організації та захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком у змові з іншими суддями. Також суддя є фігурантом «плівок Вовка», оприлюднених у 2020 році Національним антикорупційним бюро.

На сайті Верховної Ради 14 квітня було оприлюднено текст законопроєкту президента №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».