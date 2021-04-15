Посли G7 привітали законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

«Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро», відзначили посли країн Великої сімки

Дипломати назвали ініціативу важливим кроком для реформи судів в Україні

Посли країн Великої сімки (G7) вітають законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Про це вони повідомили у Twitter.

Посли назвали ініціативу важливим кроком для реформи судів в Україні.

«Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на сайті Верховної Ради 14 квітня оприлюднено текст законопроєкту президента України Володимира Зеленського №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Сума застави становить 35,2 млн грн.

9 квітня суд відправив під варту з альтернативою внесення застави ще одного адвоката.

Як повідомлялося, у березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.