Пливли через річку з дитиною: неймовірна історія порятунку з окупації на Херсонщині

Чоловік вважає, що окупанти, які його катували, були п’яні або під дією якихось речовин

Через кілька годин після втечі родини, до їхнього будинку вдерлися окупанти

У селищі Велика Олександрівка, що на Херсонщині, російські військові кілька разів катували місцевого мешканця Анатолія Фоменка, погрожуючи вбити його родину. Чоловік вирішив тікати з окупації та рятувати родину, перепливши через річку Інгулець. Про це повідомляє видання «Ґрати».

До Великої Олександрівки росіяни зайшли 10 березня. Військові РФ запровадили комендантську годину і перевірку документів. У людей відбирали телефони, могли забрати гроші. Почали грабувати магазини та будинки: забирали все, що могли винести, – побутову техніку, килими і навіть жіночі парфуми. У фермерів конфісковували сільгосптехніку.

Росіяни приходили до будинків із перевірками. До Анатолія Фоменка прийшли чеченці. Анатолій стверджує, що військові підкинули йому два патрони, щоб використати це як привід для затримання, але потім вирішили все ж таки залишити його вдома.

«Побачили, що дитина. Зайшов їхній старший, сказав, не будемо забирати. А чеченець, як виходив, сказав: «Даю десять днів, щоби ти вивів татуювання. У нас – свої закони», – розповідає чоловік.

Згодом чоловіка сильно побили під час однієї з перевірок на блокпосту. А через деякий час російські окупанти знову прийшли до Анатолія додому, і цього разу уже затримали. Чоловіка повезли до місцевої школи – там була їхня база. У машині йому наділи на голову чорний пакет. Коли завели до приміщення, почали бити.

Росіяни вважали, що у чоловіка є знайомі з його села, які воюють. Окупанти стали схиляти його до співпраці: хотіли, щоб чоловік телефонував своїм друзям-військовослужбовцям і дізнавався в них місцеперебування українських військ. Він відмовлявся, його продовжили катувати.

Облич тих, хто його катував, Анатолій не бачив, усі вони були у балаклавах. Чоловік вважає, що серед них були чеченці і буряти – або п’яні, або під дією якихось речовин.

У школі він побував двічі. Першого разу його катували годину, другого – чотири години. Після цього Анатолій прийшов додому і сказав матері, що треба тікати або його просто вб’ють.

Тоді вони зважилися на втечу. Оскільки через блокпости їхати їм не можна було, тому родина вирішила перепливти через річку Інгулець. Анатолій з родиною пішли до річки о п’ятій вечора. Човен стояв на іншому березі річки. Чоловік роздягнувся, стрибнув у воду і переплив на інший бік. Човен був без весел. Він його відв’язав, а потім штовхав до берега, де чекали на нього мама і син. Коли вони сіли, потягнув човен назад.

Перепливши річку, родина йшла полями до сусіднього села. Там переночували у сватів. Встали рано-вранці і знову тікати. Сина більшу частину дороги доводилося нести на плечах. Мама допомагала, як могла, бо тіло в Анатолія боліло після побиття. Так пішки пройшли 25 кілометрів, доки їх не підібрали українські військові і підвезли до найближчого села. Там уже їх забрав брат Анатолія і відвіз до себе в село.

«Коли прийшли до наших, до блокпоста, такий трохи моральний вибух був. Сльози», – зізнається чоловік, додаючи, що кожної секунди боялися, що їх зловлять росіяни.

Коли опинилися в безпеці, Анатолій зателефонував сусідам і дізнався, що буквально за дві години після їхньої втечі до них додому знову прийшли росіяни. Вибили двері, вікна, стріляли. Кілька днів окупанти шукали чоловіка, розпитували сусідів, думали можливо він ще у селищі і десь переховується.

Зараз Анатолій намагається знайти роботу у Кривому Розі. Його маленький син та мати залишилися в селі у брата Анатолія.

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