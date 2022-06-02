Насамперед робили місце для тортур: боєць тероборони порівняв росіян з ІДІЛ

Окупанти облаштовували місця для тортур навіть в школах і дитячих садочках, в лікарнях

Схоже ставлення до цивільних було у бойовиків ІДІЛ

Росіяни на окупованих територіях України поводять себе так, як це робили бойовики терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) в Іраку. Про це розповів, боєць тероборони, а раніше журналіст-міжнародник Юрій Мацарський у інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Чоловік за час служби побував у звільнених від російської окупації населених пунктах. Місцеві розповіли про жахливі злочини росіян щодо цивільного населення.

«Після звільнення Сумщини і Чернігівщини ми були в кількох селищах цих областей. Я розмовляв з місцевими мешканцями, і одна жінка каже: «Перше, що влаштовували росіяни, коли захоплювали місто або селище – це місце для тортур». Робили це навіть в школах і дитячих садочках, в лікарнях. Там вони страчували людей, ґвалтували, робили жахливі речі з жінками, чоловіками, з дітьми навіть», – розповів військовий.

Мацарський зазначив, що вже чув схожі історії під час своєї журналістської роботи. Ці розповіді були про терористів ІДІЛ на Близькому Сході.

«100% схожі речі мені розповідали люди, які опинилися на територіях, які контролював ІДІЛ. Кажуть, прийшли іділовці – і, по-перше, вивісили свої чорні прапори. А по-друге – зібрали всіх чоловіків, від 14 до 60 років, кудись відвели їх на підвал і в цьому підвалі влаштували місце для тортур. Все це я чув у 2014, 15 роках. І зараз я це чую в 2022 році – але вже не в Іраку, а вдома, в Україні. Те, що роблять росіяни – це справжній тероризм. Якщо вони захоплюють якесь місто, вони роблять все те, як робили іділівці. Залякують, шукають тих, хто перейде на їхню сторону; влаштовують показові страти і тортури. Таке враження, що росіяни користуються підручниками для іділівців», – зазначив він.

Мотивацію для звірських дій росіян на території України Мацарський окреслює одним простим словом: геноцид. Адже, на його думку, росіяни не хочуть існування окремої української нації, окремої української державності.

«Росія роками будувала ось цю карикатуру українців як дурних, безглуздих людей, які не можуть власноруч впоратись зі своїми справами. Мовляв, отут у них Мазепа, а отут – Бандера, а там вони уніати. І якщо ми їх залишимо без нагляду, вони одразу роблять нам, росіянам, шкоду. І через це ми маємо їх контролювати, а краще за все – знищити. Якусь частину – фізично, а решті – довести, що вони насправді – росіяни, але так собі, другосортні», – сказав військовий.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України.

У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

Рада також звертається до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Також Україна визнала Росію державою-терористом. Також визнано, що символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагує російську агресію.

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