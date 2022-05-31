Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика

Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак. Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.

«Все х*йово. Нас укри е*уть, як молодих. Собак їмо, жрать немає чого. Сегодня йорка їли. Йоркширского терєра», – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не можуть доставити».

Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «малюють лише перемоги», відповідає просто: «Хай сюди ідуть і малюють».

І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила цікаве відео, як кадирівці воюють із соснами на Луганщині.