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    Події в Україні

    Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ

    Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ
    фото з відкритих джерел

    За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика

    Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак. Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.

    «Все х*йово. Нас укри е*уть, як молодих. Собак їмо, жрать немає чого. Сегодня йорка їли. Йоркширского терєра», – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

    За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не можуть доставити».

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    Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ
    Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ
    Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ

    Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «малюють лише перемоги», відповідає просто: «Хай сюди ідуть і малюють».

    І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі.

    Нагадаємо, СБУ оприлюднила цікаве відео, як кадирівці воюють із соснами на Луганщині.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські військові їдять собак на Херсонщині: перехоплення СБУ