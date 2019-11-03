Борт №1. Ізраїль показав оновлений літак для перший осіб держави (фото, відео)



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Льотні випробування борта № 1 Фото: Моті Кимхи

Льотні випробування проводяться після трирічних робіт з модернізації авіалайнера

Борт № 1 – авіалайнер для перших осіб держави – зробив перший випробувальний політ в неділю, 3 листопада. Він злетів з аеропорту Бен-Гуріон в супроводі вертольота і бізнес-джета, з борта яких велися відео- та фотозйомка пробного рейсу.

Літак Boeing-767 був доставлений в Ізраїль близько трьох років тому і з тих пір перебував у цехах концерну «Ізраїльська авіаційна промисловість» (IAI), де проводилися роботи щодо його модернізації і переобладнання, повідомляють Vesty.

Для передпольотної перевірки лайнера 31 жовтня його вивели на випробувальний пробіг по злітній смузі аеропорту. Однак цей тест закінчився невеликим інцидентом – несправність була виявлена в системі гальм літака.

У зв’язку з подією, яка не спричинила ніякої шкоди, в Бен-Гуріоні був введений режим НС. До літака були терміново направлені бригади екстрених служб, в тому числі пожежні машини.

У концерні «Таас Авірі» пояснили, що пробний розбіг був зроблений в рамках комплексних випробувань нового літака.

Вранці 31 жовтня «Таас Авірі» («Ізраїльська авіаційна промисловість», IAI), що займається передпольотним доведенням борту № 1, оприлюднила перші офіційні фотографії лайнера, який до цього вважався секретним. У концерні також заявили, що незначна несправність гальм не призведе до скасування запланованих на неділю випробувань.

Борт № 1: що про нього відомо

Незважаючи на гриф секретності, ізраїльським журналістам вдалося отримати інформацію про борт № 1. Спочатку були опубліковані знімки, на яких можна було побачити фрагмент хвоста літака, а потім – і всього літака в цілому.

Як раніше повідомляли «Вести», 27 жовтня, рівно через 3 роки після доставки в Ізраїль, літак під кодовою назвою «Air force – 1» вперше покинув закритий і засекречений ангар після фарбування і напередодні перевірки двигунів.

Літак Boeing-767, який повинен стати флагманським в ізраїльському авіапарку, проходив доведення на підприємстві IAI біля аеропорту Бен-Гуріон.

Літак пофарбований у кольори національного прапора Ізраїлю – білий і блакитний, його хвіст прикрашає зірка Давида, а на боці є напис «Держава Ізраїль».

Проект вважався «особливо секретною справою державної ваги», тому всі роботи велися в закритому ангарі, з мінімальним допуском.

Літак прибув до Ізраїлю з американського штату Огайо 22 липня 2016 року, після чого зник з усіх списків льотних засобів. Раніше лайнер належав австралійській авіакомпанії Qantas, яка у багатьох асоціюється з кенгуру через відповідний малюнок, що прикрашає хвости її літаків.

Літаку 18 років. Однак коли мова йде про повітряні судна, значення має скоріше наліт в милях, ніж вік, але про це нічого невідомо. Уточнюється лише, що він був одним з останніх в серії 767, що використовувалися в цій авіакомпанії. Відомо також, що з 2003 року літак протягом трьох років працював на компанію Australian Airlines, а потім знову повернувся в Qantas.

У січні 2016 лайнер викупила американська компанія CAM, що спеціалізується на вантажних авіаперевезеннях, яка збиралася використовувати його як вантажний літак і навіть встигла перереєструвати його відповідним чином в американському авіаційному реєстрі, але в підсумку він був куплений у компанії Державою Ізраїль.

Також стало відомо, що борт № 1 буде розрахований на 116 посадочних місць. Передбачається, що разом з прем’єром будуть літати урядові делегації, частина з них – в бізнес-класі.

За даними IAI, після переобладнання і модернізації літак виглядає «як новий». Він здатний без проміжних посадок літати в Китай і Японію, Сполучені Штати або Бразилію. Сучасна апаратура робить літак одним з найбільш захищених і безпечних у світі.