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    По радіо в Мелітополі окупанти закликають фермерів до співпраці з Росією

    Окупанти намагаються схилити мелітопольців до співпраці з Росією - По радіо в Мелітополі окупанти закликають фермерів до співпраці з Росією
    Окупанти намагаються схилити мелітопольців до співпраці з Росією
    Фото: Львівській портал

    На Запоріжжі окупанти вдаються до пропаганди

    У Мелітополі на хвилях місцевого радіо окупанти звертаються до фермерів із закликами до співпраці із російською владою. Зокрема, вони закликають успішно провести посівну кампанію.

    «Аграрії звільнених територій отримають допомогу у проведенні посівної кампанії, а також доступ на російський ринок збуту для своєї продукції», ідеться в повідомленні пропагандистів. Вони також повідомили, що добрива і паливо фермери зможуть закупити у Росії за пільговими цінами.

    Нагадаємо, місто Мелітополь у Запорізькій області тимчасово контролюють російські окупанти. Однак місцеві мешканці не змирилися з окупацією і виходять на акції протесту.

    Під контролем окупантів перебуває також місто Херсон, де також відбуваються акції протесту місцевих мешканців проти окупації.

    Теги: Запоріжжя фермер
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    По радіо в Мелітополі окупанти закликають фермерів до співпраці з Росією