По радіо в Мелітополі окупанти закликають фермерів до співпраці з Росією

На Запоріжжі окупанти вдаються до пропаганди

У Мелітополі на хвилях місцевого радіо окупанти звертаються до фермерів із закликами до співпраці із російською владою. Зокрема, вони закликають успішно провести посівну кампанію.

«Аграрії звільнених територій отримають допомогу у проведенні посівної кампанії, а також доступ на російський ринок збуту для своєї продукції», ідеться в повідомленні пропагандистів. Вони також повідомили, що добрива і паливо фермери зможуть закупити у Росії за пільговими цінами.

Нагадаємо, місто Мелітополь у Запорізькій області тимчасово контролюють російські окупанти. Однак місцеві мешканці не змирилися з окупацією і виходять на акції протесту.

Під контролем окупантів перебуває також місто Херсон, де також відбуваються акції протесту місцевих мешканців проти окупації.