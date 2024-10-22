Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря

22 жовтня можлива невелика хмарність

Сьогодні, 22 жовтня, погода у Києві та області очікується теплою. Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +17 °С. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначається, у Київській області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер змінюватиме свої напрямки, швидкість очікується в межах 3-8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 0...+5 °С, вдень – +12...+17 °С. У Києві вночі прогнозують +3...+5 °С, вдень +14...+16 °С.

За даними Sinoptik, максимально стовпчики термометра у Києві піднімуться до 15 градусів.

Нагадаємо, 21 вересня у Буковинських Карпатах були зафіксовані перші заморозки у цьому сезоні, а на траві утворився приморозок.