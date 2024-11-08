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Зеленський відреагував на нічні атаки ворога

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на нічні атаки ворога
Рятувальники на місці удару окупантів у Харкові
фото: ДСНС України

Зеленський: «ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, а й у діях»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли, внаслідок яких постраждали Одеська, Харківська та Київська області.

«Увесь вечір і ніч терористи атакували наші міста та громади: ракети, дрони та КАБи проти Одещини, Харківщини, Київщини. Внаслідок ударів по Одещині є пошкодження звичайних будинків. Одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким», – написав презмдент України у Telegram-каналі в п'ятницю.

Президент також нагадав, що тривають аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі після вчорашньої атаки.

«Важливо спільно й рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це – єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора – ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, а й у діях», – наголосив Зеленський.

Нагадаэмо, уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста.  Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

На території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає. 

Теги: Україна обстріл пожежа росія окупанти санкції Володимир Зеленський

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