  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі Марковим

    • Розсилка
    <p>Прощання бойових товаришів із офіцером Олександром Марковим відбулось поблизу міста Бахмута</p> - Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі Марковим

    Прощання бойових товаришів із офіцером Олександром Марковим відбулось поблизу міста Бахмута

    Фото: пресслужба МВС

    27 вересня Марків під час ворожого обстрілу отримав кульове поранення, несумісне з життям

    Нацвардійці попрощались із загиблим на Донбасі офіцером Олександром Марковим.

    Про це 30 вересня повідомляє пресслужба МВС.

    «Прощання бойових товаришів із однополчанином відбулось поблизу міста Бахмута. Військовий капелан отець Михайло провів панахиду, після якої кожен із присутніх віддав шану загиблому», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що побратими Олександра розповіли, що він «був відважний командир взводу - спокійний, врівноважений та доброзичливий».

    Нагадаємо, 27 вересня командир зенітно-ракетного взводу 4-ї бригади оперативного призначення старший лейтенант Олександр Марків під час ворожого обстрілу отримав кульове поранення, несумісне з життям.

    Також 27 вересня поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.

    Пізніше стало відомо, що Вітовська загинула в результаті необережного поводження зі зброєю.

    Читайте також
    МВС бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Донеччина військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ