Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі Марковим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прощання бойових товаришів із офіцером Олександром Марковим відбулось поблизу міста Бахмута Фото: пресслужба МВС

27 вересня Марків під час ворожого обстрілу отримав кульове поранення, несумісне з життям

Нацвардійці попрощались із загиблим на Донбасі офіцером Олександром Марковим.

Про це 30 вересня повідомляє пресслужба МВС.

«Прощання бойових товаришів із однополчанином відбулось поблизу міста Бахмута. Військовий капелан отець Михайло провів панахиду, після якої кожен із присутніх віддав шану загиблому», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що побратими Олександра розповіли, що він «був відважний командир взводу - спокійний, врівноважений та доброзичливий».

Нагадаємо, 27 вересня командир зенітно-ракетного взводу 4-ї бригади оперативного призначення старший лейтенант Олександр Марків під час ворожого обстрілу отримав кульове поранення, несумісне з життям.

Також 27 вересня поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.

Пізніше стало відомо, що Вітовська загинула в результаті необережного поводження зі зброєю.