Почав діяти новий Порядок перетину лінії розмежування



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Держприкордонслужба звернулася до громадян із проханням детально ознайомитись з умовами перетинання лінії розмежування

28 листопада набирає чинності Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою КМУ.

«Зокрема, у ньому зазначено, що в’їзд/виїзд осіб, у тому числі транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, а також переміщення товарів на тимчасово окуповані території та з таких територій здійснюється виключно через визначені контрольні пункти. Їх кількість та місцезнаходження визначаються рішенням Командувача об’єднаних сил», - повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, що для перетинання лінії розмежування іноземцями та особами без громадянства необхідно пред’явити будь-який документ, визначений статтею 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» і мати дозвіл фізичній особі.

Громадяни України в напрямку тимчасово окупованої території можуть слідувати за умови пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України на підставі дозволу фізичній особі.

Також діють вимоги щодо неповнолітніх українців. Так, громадяни України, які не досягли 14-річного віку прямують на ТОТ за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтвом про народження, а громадяни України віком від 14 до 16 років – за паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог пунктів 3-6 Правил передбачених Постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Дозвіл фізичній особі на них видається особі, що здійснює супровід.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

Держприкордонслужба звернулася до громадян із проханням детально ознайомитись з умовами перетинання лінії розмежування та за необхідності оформити для дітей паспорти громадян України або закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії розмежування не виникало проблемних питань.