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    Новини

    За добу на Донбасі поранено трьох українських захисників

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - За добу на Донбасі поранено трьох українських захисників
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Вчора окупанти дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

    У середу, 27 листопада, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів:

    поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

    • двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
    • поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

    • неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів;
    • поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • біля Попасної – зі стрілецької зброї.

    Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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