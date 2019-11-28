За добу на Донбасі поранено трьох українських захисників



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Вчора окупанти дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У середу, 27 листопада, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів:

поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів;

поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

біля Попасної – зі стрілецької зброї.

Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.