За добу на Донбасі поранено трьох українських захисників
Вчора окупанти дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
У середу, 27 листопада, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів:
поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:
- неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів;
- поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Попасної – зі стрілецької зброї.
Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.
З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.