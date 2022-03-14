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    Зеленський звернеться з промовою до Конгресу США

    Зеленський звернеться з промовою до Конгресу США
    фото з відкритих джерел

    Володимир Зеленський вже неодноразово виступав зі зверненнями до міжнародних організацій та парламентів

    Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить із віртуальним зверненням до Конгресу США, звернення розпочнеться о 16 година за Києвом.

    Про це йдеться у листі, надісланому членам Палати представників та Сенату спікером Ненсі Пелосі та лідером більшості Чаком Шумером.

    «Конгрес залишається непохитним у нашій прихильності підтримки України, коли вона стикається з жорстокою та диявольською агресією Путіна, та прийняття законодавства, спрямованого на те, щоб завдати шкоди та ізолювати російську економіку, а також надати Україні гуманітарну допомогу, допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу. Ми з нетерпінням чекаємо на привілей вітати звернення президента Зеленського до Палати представників та Сенату та висловити нашу підтримку народу України, який мужньо захищає демократію», – йдеться у листі.

    Президент України Володимир Зеленський 16 березня виступить із віртуальним зверненням до Конгресу США.

    Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що 14 березня відбувається четвертий раунд переговорів у відеоформаті. Позиції України незмінні: мир, припинення вогню, відведення всіх російських військ. Як зазначив радник Банкової, перемовини йдуть доволі важко, бо Україна та окупаційна Росія мають різні політичні системи.

    Президент Володимир Зеленський пообіцяв увечері в понеділок розповісти про підсумки переговорів з країною-агресоркою.

    Як раніше повідомлялося, переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Теги: США Володимир Зеленський Україна президент час
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    Зеленський звернеться з промовою до Конгресу США