Погода на четвер: частину України накриють грози та шквали графіка



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У столиці очікується тепла погода, можливо з грозою

Погода в Україні завтра, 16 травня, місцями погіршиться, очікується дощ, грози й шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, 16 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно. У Волинській, Рівненській та Житомирській областях дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише у Київській області, в окремих районах Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областях короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі до +16, вдень до +27. У східних і південних областях до +29, на заході країни +17-22; в Карпатах вночі +7-12, вдень +12-17.

За даними синоптика Наталії Діденко, в східних областях і в південній частині України температура повітря буде досягати завтра +25 +29 градусів, а іноді навіть і +30 градусів. На решті території країни вдень очікується +20 +26 градусів, а на заході +17 +22 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях країни, а також місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Одеській областях.

У Києві завтра, 16 травня, можливий дощ з грозою, а температура повітря складе +23 +25 градусів.