Короткочасні дощі і до +25: прогноз погоди в Україні на 15 травня



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Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні дощитиме

У Києві сьогодні короткочасні дощі, температура вдень 22-24°

В Україні у середу короткочасні дощі пройдуть лише у західних, північних та Вінницькій областях, температура вночі 9-14°; вдень 20-25°.

Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру

«У західних, північних та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у східних та більшості південних областей до 28°, на заході країни 17-22°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні короткочасні дощі. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.