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    Суспільство

    24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні&nbsp;День Незалежності України - 24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні День Незалежності України

    Сьогодні варто утриматися від прогулянок на самоті, особливо після заходу сонця

    24 серпня відзначаються такі свята:

    • День Незалежності України;
    • Міжнародний день дивної музики;
    • День спраги;
    • День валяння в стозі сіна;
    • День священномученика Евпла Катанського.
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    У церкві 24 серпня шанували пам'ять мученика Евпла, який жив в III-IV столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і завжди намагався виступити з проповіддю. В один з таких днів Евпла схопили язичники і відвели до імператора. Його піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру. Під час страти Євпл продовжував проповідувати - з тим і помер.

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    У народі день Евпла, 24 серпня, вважався одним з найстрашніших. Говорили, що в цей день на болотах скаче білий кінь і намагається відшукати свого вершника, який загинув і випав з сідла. З настанням темряви кінь приходить на цвинтар і починає жалібно плакати. Деякі сміливці намагалися зловити коня, але у них не виходило це зробити. Народна легенда розповідає про те, що в тих місцях, де з'являється такий білий кінь, раніше було побоїще. Багато хто вірив, що коні - це блукаючі душі предків.

    Традиції та звичаї 24 серпня:

    Починали стригти овець на Евпла, адже шерсть тварин вже досить сильно відростала. Майстрині 24 серпня робили нитки з овечої вовни, а потім в'язали теплі речі. Помічали, що в цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

    Народні прикмети 24 серпня:

    • Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.
    • Дощ під час сходу сонця - прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.
    • Якщо день Евпла випадає на молодий місяць, і в цей час стоїть ясна погода - у вересні дощів буде дуже мало.
    • Вранці туман стелиться над поверхнею водойм - прикмета того, що буде кілька погожих днів.
    • Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через 2-3 дня буде дощ.
    • Багато горіхів, а мало грибів - до холодної і сніжної зими.
    • Погода без вітру - до тепла.
    • Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

    Що категорично заборонено 24 серпня:

    • Не можна вживати алкоголь 24 серпня, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики і покарають її.
    • Не можна на Евпла нити і скаржитися на життя і долю, не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.
    • Ходити на риболовлю до водойм, так як потопельники можуть в воду затягти.

    Іменинники 24 серпня:

    Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.

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