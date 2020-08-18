175 тис. грн. хабара за реєстрацію землі: посадовцям Держгеокадастру «світить» строк



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Чиновники пообіцяли підприємцю за грошову винагороду оформити реєстрацію земельної ділянки зі ставком площею 1,2 га Фото ілюстративне

Судитимуть посадовців Держгеокадастру Київщини

Прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовців одного з територіальних підрозділів Держгеокадастру Київщини, яких викрили на одержанні 175 тис. гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріаламив слідства, начальник та державний кадастровий реєстратор одного з міжрайонних управлінь Головного управління Держгеокадастру Київської області пообіцяли підприємцю за вказану грошову винагороду оформити реєстрацію земельної ділянки зі ставком площею 1,2 га, що належить сільській громаді.

Правоохоронці викрили посадовців у лютому 2020 року під час одержання другої частини неправомірної вигоди.

Корупційну схему викрито прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у Києві та Київській області.

Нагадаємо, на початку серпня під час одержання неправомірної вигоди було затримано інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. За даними слідства, службовець вимагав 200 тис. грн за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт на будівництві однієї зі шкіл на території Київської області.