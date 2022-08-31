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Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 31 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 31 серпня
Прогноз погоди на 31 серпня
фото із відкритих джерел

Найпрохолодніше сьогодні буде на заході

Погода в Україні у середу 31 серпня буде спекотною та сухою. Опади прогнозують лише на півдні. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Опади сьогодні очікуються у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Найтепліше упродовж дня буде на півдні та сході. Там температура повітря прогріється до +32...+33 градусів. Найсильніше повітря прогріється у Криму – до +34 градусів.

Найпрохолодніше сьогодні буде на заході. Там середня денна температура становитиме лише +22...+24 градуси.

У Києві вночі очікується +15...+17 градусів тепла, а вдень від +23 до +25.

Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 31 серпня фото 1

Нагадаємо, ДСНС України попереджає, що 31 серпня, у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Теги: прогноз погоди спека Україна дощ

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