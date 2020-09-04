  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 вересня

    • Розсилка
    <p>У п'ятницю вдень в Україні, крім західних та східних областей, прогнозуються короткочасні дощі та грози</p> - Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 вересня

    У п'ятницю вдень в Україні, крім західних та східних областей, прогнозуються короткочасні дощі та грози

    У Києві сьогодні пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вдень 20-22°

    В Україні у п'ятницю, 4 вересня, прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 14-19°, удень 20-25°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Зазначається, що вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 5-10 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 14-19°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 26-31°.

    У Києві сьогодні пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 20-22°.

    maxresdefault_1_01

    Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про різке похолодання в Україні.

    До слова, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай. 

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ