Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 вересня



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У п'ятницю вдень в Україні, крім західних та східних областей, прогнозуються короткочасні дощі та грози

У Києві сьогодні пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вдень 20-22°

В Україні у п'ятницю, 4 вересня, прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 14-19°, удень 20-25°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 5-10 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 26-31°.

У Києві сьогодні пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про різке похолодання в Україні.

До слова, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.