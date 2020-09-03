У Києві оголошено високий рівень пожежної небезпеки



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Розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною пожежі

Фахівці закликають киян обережно поводитися з вогнем

У четвер і п’ятницю, 3-4 вересня, у Києві та столичній області очікується високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Управлінні з питань цивільного захисту закликають киян обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки.

Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», - закликають киян фахівці.

Як повідомлялося, в Харківській області поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району через пожежу в лісовому масиві постраждала одна людина, 33 відселено, вогнем знищено 22 житлових будинки