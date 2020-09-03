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    Новини

    У Києві оголошено високий рівень пожежної небезпеки

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    <span>Розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною пожежі</span> - У Києві оголошено високий рівень пожежної небезпеки
    Розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною пожежі

    Фахівці закликають киян обережно поводитися з вогнем

    У четвер і п’ятницю, 3-4 вересня, у Києві та столичній області очікується високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    В Управлінні з питань цивільного захисту закликають киян обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки.

    Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
    • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

    «Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», - закликають киян фахівці.

    Як повідомлялося, в Харківській області поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району через пожежу в лісовому масиві постраждала одна людина, 33 відселено, вогнем знищено 22 житлових будинки

    пожежа Київ Укргідрометцентр пожежна небезпека Київщина
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