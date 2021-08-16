Повинна виходити в ефір в хіджабі – журналістка CNN в Афганістані (фото)

Таліби не заборонили їй працювати, але порекомендували приховати обличчя і руки

Кореспондентка американського телеканалу CNN в Кабулі Кларисса Уорд розповіла, що після приходу бойовиків руху «Талібан» змушена виходити ефір в хіджабі.

У репортажі Уорд повідомила, що таліби не заборонили їй працювати, але порекомендували приховати обличчя і руки для продовження висвітлення подій на вулицях Кабула.

«Жінкам, які звикли вести певний спосіб життя в останні 20 років, буде важко асимілюватися в новій сюрреалістичної нормі», – розповіла Уорд.

Фото https://www.facebook.com/cosmin.stan/posts/10159266269132092

Вона зазначив, що зараз на вулицях Кабула багато талібів, багато хто з них озброєні, в тому числі і зброєю американського виробництва.

Нагадаємо, 15 серпня радикальний рух «Талібан» оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану.

Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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