Поліція минулого тижня знайшла понад 200 зниклих дітей



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Минулого тижня зникло 228 дітей

Упродовж минулого тижня Національна поліція відшукала 217 зниклих дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Минулого тижня зникло 228 дітей. 217 з них поліція розшукала та повернула до дому», - йдеться у повідомленні.

Раніше в поліції повідомили, що лише протягом тижня, з 6 по 12 серпня 2018 року, в Україні зникло 239 дітей.

Також у поліції зазначили, що з цієї кількості понад 230 зниклих дітей правоохоронцям вдалося розшукати.

Зазначимо, що у Нікополі поблизу дитячого табору знайшли мертвою 13-річну школярку.



