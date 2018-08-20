  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція минулого тижня знайшла понад 200 зниклих дітей

    • Розсилка
    Поліція минулого тижня знайшла понад 200 зниклих дітей

    Минулого тижня зникло 228 дітей

    Упродовж минулого тижня Національна поліція відшукала 217 зниклих дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Читайте також

    «Минулого тижня зникло 228 дітей. 217 з них поліція розшукала та повернула до дому», - йдеться у повідомленні.

    Раніше в поліції повідомили, що лише протягом тижня, з 6 по 12 серпня 2018 року, в Україні зникло 239 дітей.

    Також у поліції зазначили, що з цієї кількості понад 230 зниклих дітей правоохоронцям вдалося розшукати.

    Зазначимо, що у Нікополі поблизу дитячого табору знайшли мертвою 13-річну школярку.

    Читайте також
    діти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ