Поліція назвала кількість спійманих п’яних водіїв за рік. Цифра вражає

Понад дев'ять тисяч водіїв повторно сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння, а ще п'ять тисяч були спіймані п'яними втретє

Протягом 2020 року в Україні було затримано 129 тисяч водіїв, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Понад дев'ять тисяч водіїв сіли повторно за кермо в стані алкогольного сп'яніння, а ще п'ять тисяч сіли нетверезими втретє», - розповів він.

Крім того, Геращенко повідомив, що минулого року в ДТП в Україні загинули понад 3,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху для пішоходів та водіїв. Зокрема збільшуються штрафи за водіння у нетверезому стані та за перевищення швидкості.

За водіння у нетверезому стані штраф буде 17 000 грн із позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення упродовж року штраф буде 34 000 грн із позбавлення водійських прав на три роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.

За відмову від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть оштрафувати на 40 800 грн.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. За перехід дороги у невстановленому місці їх можуть оштрафувати на 255 грн.