Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину



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Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аліни Окуєвої Фото: Національна поліція

Члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів

Одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Управління комунікації НПУ.

«До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи», – сказав Клименко.

Фото Facebook Арсена Авакова

За словами голови Національної поліції, члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів, зокрема вбивств.

На цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Водночас у прокуратурі не уточнили кількості затриманих.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої».

За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.