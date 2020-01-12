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    Події в Україні

    Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину

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    Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аліни Окуєвої - Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину
    Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аліни Окуєвої
    Фото: Національна поліція

    Члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів

    Одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину.

    Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Управління комунікації НПУ.

    «До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи», – сказав Клименко.

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    Фото Facebook Арсена Авакова

    За словами голови Національної поліції, члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів, зокрема вбивств.

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    Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину
    Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину
    Один із затриманих за вбивство Окуєвої є організатором злочину

    На цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

    Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

    Водночас у прокуратурі не уточнили кількості затриманих.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої».

    За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

    Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.
    прокуратура Арсен Аваков вбивство Аміна Окуєва Ігор Клименко
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