Затримано осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої (відео, фото)



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Аміна Окуєва. Громадський активіст та військовослужбовець, учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2»

Силовики затримали виконавців вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Осмаєва

Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в області затримано учасників злочинної організації, які займались замовними вбивствами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Так, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках «Революції гідності» та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2». Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Окуєва загинула, Осмаєва поранено.

Фото Facebook Арсена Авакова

Завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва.

«На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито. На даний час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві затримали підозрюваного у замаху на вбивство дівчини.