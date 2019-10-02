Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі



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У справі йдеться про розтрату бюджетних коштів

Слідчі дії на Житомирському бронетанковому заводі проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції, пише УНН.

«Сума збитків встановлюється», — сказано у повідомленні.

Так, обшуки проводять співробітники Національної поліції України та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Центрального регіону України, за участю спецпідрозділу КОРД.

Як раніше повідомлялося, на Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки.

До слова, у липні цього року заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що нинішнє керівництво Житомирського бронетанкового заводу довело виробництво до занепаду. «Спроможності заводу дозволяють випускати для Збройних сил України техніку в великих обсягах ту, що саме потрібна нашим підрозділам, але так не є. Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим відношенням та політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції та рівня заробітної плати співробітників заводу», - повідомив Кривонос.

11 травня повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів через закупівлю неякісних запчастин у ТОВ «Донбасінвест Груп».