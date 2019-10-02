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    Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі

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    Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі

    У справі йдеться про розтрату бюджетних коштів

    Слідчі дії на Житомирському бронетанковому заводі проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції, пише УНН.

    «Сума збитків встановлюється», — сказано у повідомленні.

    Так, обшуки проводять співробітники Національної поліції України та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Центрального регіону України, за участю спецпідрозділу КОРД.

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    Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі
    Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі
    Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі
    Поліція повідомила подробиці обшуків на Житомирському бронетанковому заводі

    Як раніше повідомлялося, на Житомирському бронетанковому заводі проходять обшуки.

    До слова, у липні цього року заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що нинішнє керівництво Житомирського бронетанкового заводу довело виробництво до занепаду. «Спроможності заводу дозволяють випускати для Збройних сил України техніку в великих обсягах ту, що саме потрібна нашим підрозділам, але так не є. Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим відношенням та політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції та рівня заробітної плати співробітників заводу», - повідомив Кривонос.

    11 травня повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів через закупівлю неякісних запчастин у ТОВ «Донбасінвест Груп».

     

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