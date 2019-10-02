У Житомирі на бронетанковому заводі тривають обшуки



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Обшук проводить Державне бюро розслідувань спільно з Військовою прокуратурою Центрального регіону України

На території заводу працюють спецназівці, працівників туди не пускають

На території Житомирського бронетанкового заводу проводяться обшуки. Про це повідомляє Житомир.Info.

Як повідомляється, на території заводу працюють спецназівці, працівників туди не пускають.

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Військовою прокуратурою Центрального регіону України проводять на заводі слідчі дії.

«Проводяться обшуки на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження. Працюють ДБР, поліція під керівництвом Військової прокуратури Центрального регіону України», - повідомили в прес-службі Військової прокуратури.

До слова, у липні цього року заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що нинішнє керівництво Житомирського бронетанкового заводу довело виробництво до занепаду. «Спроможності заводу дозволяють випускати для Збройних сил України техніку в великих обсягах ту, що саме потрібна нашим підрозділам, але так не є. Люди, які працюють на заводі, мотивовані, професійно підготовлені, але обурені - зневажливим відношенням та політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції та рівня заробітної плати співробітників заводу», - повідомив Кривонос.

11 травня повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює посадовців ДК «Житомирський бронетанковий завод» в розтраті коштів через закупівлю неякісних запчастин у ТОВ «Донбасінвест Груп».