Поліція призупиняє видачу довідок про несудимість
Довідки не видаватимуть до 3 квітня через карантин
У будівлі МВС за адресою Академіка Богомольця, 10, у Києві видачу довідок про несудимість на руки призупинили до 3 квітня, їх можна буде отримати в електронному вигляді онлайн.
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
«Повідомляємо, що у зв’язку з запровадженням карантину до 03.04.2020, в МВС України за адресою: Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 призупиняється «наручно» видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, які громадяни замовляли онлайн», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що громадяни можуть отримати довідку онлайн в електронному вигляді з використанням електронного підпису (фізичної особи) або BankID на сайті Головного сервісного центру МВС.
Окремо, для отримання довідок у паперовому вигляді через сервісні центри МВС громадянам радять відстежувати розклад їхньої роботи на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.
До слова, у МВС також заявили, що застерігають громадян від поширення фейків про коронавірус. «Змушені констатувати, що наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією», - йдеться у повідомленні.
На думку МВС, ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації.