Міський голова Радомишля: перша смерть від коронавірусу не налякала людей, вони знову пішли до церкви



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Міський голова Радомишля Володимир Тетерський

У Радомишлі церкви відкриті і люди продовжують їх відвідувати

Міський голова Радомишля Володимир Тетерський розповів «Главкому», що після того, як у Радомишлі померла жінка, інфікована коронавірусом, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили дезінфекцію автостанції, церкви, яку відвідувала жінка, а також помешкання померлої.

«Церкву, в яку заходила жінка, яка захворіла, відвідують зазвичай 5-15 людей під час служби. У нас кілька церков, люди все одно їх відвідують. Ми заборонити це не можемо. Лише рекомендували уникати масових скупчень людей», – розповів Тетерський.

Міський голова Радомишля зазначив, що у міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка рекомендувала обмежити масове перебування людей під час релігійних заходів. «Але, відверто вам скажу, учора в нашому головному соборі перебувало стільки ж людей, як і зазвичай. Навіть у цьому питанні ніякої паніки не спостерігається», – сказав Тетерський.

Нагадаємо, 2 березня на Житомирщині госпіталізували 71-річну жительку Радомишля з підозрою на коронавірус. Тестування підтвердило – жінка була інфікована. Наступного дня стан пацієнтки погіршився. Вона померла від пневмонії з ускладненнями. Це перший і поки що єдиний офіційно визнаний летальний випадок захворювання на COVID-19. Рідних померлої ізолювали на карантин. Поховання відбулося без траурної процесії і присутності сторонніх осіб.