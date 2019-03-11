  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція відкрила вже 142 справи за порушення виборчої кампанії

    • Розсилка
    <span>Поліція перевіряє усі повідомлення про порушення</span> - Поліція відкрила вже 142 справи за порушення виборчої кампанії
    Поліція перевіряє усі повідомлення про порушення

    Більшість з розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців

    Поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

    Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає прес-служба МВС.

    За його словами, з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, пов’язаних безпосередньо з виборчим процесом.

    За результатами їх розгляду складено 518 адміністративних протоколів. Крім того, Національною поліцією розпочато 142 кримінальних проваджень, прямо або побічно пов’язані з порушенням виборчих прав громадян. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Києві – 28, у Черкаській області – 15, Чернігівській – 13, Одеській – 11 та Кіровоградській областях -10.

    За словами Цуцкірідзе більшість з розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців.

    У 13 кримінальних провадженнях вже отримали повідомлення про підозру 22 людини. 

    «Поліція всебічно та об’єктивно реагує на всі звернення щодо порушення виборчих прав, не залежно від політичної приналежності. Озвучена статистика - реальна картина в державі щодо порушення виборчих прав, а основна ціль – профілактична, щоб ті цифри які зазначені, перестали зростати, а учасники виборчого процесу пам’ятали, що закон порушувати неможна», - зазначив Цуцкірідзе.

    Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського. 

     Читайте також:
      Читайте також
      ЦВК МВС Київ вибори Чернігівщина закон Одещина статистика Кіровоградщина Черкащина поліція
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ