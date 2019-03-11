Поліція відкрила вже 142 справи за порушення виборчої кампанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція перевіряє усі повідомлення про порушення

Більшість з розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців

Поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає прес-служба МВС.

За його словами, з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 2786 заяв і повідомлень про правопорушення, пов’язаних безпосередньо з виборчим процесом.

За результатами їх розгляду складено 518 адміністративних протоколів. Крім того, Національною поліцією розпочато 142 кримінальних проваджень, прямо або побічно пов’язані з порушенням виборчих прав громадян. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Києві – 28, у Черкаській області – 15, Чернігівській – 13, Одеській – 11 та Кіровоградській областях -10.

За словами Цуцкірідзе більшість з розпочатих кримінальних проваджень, а саме 48, стосуються підкупу виборців.

У 13 кримінальних провадженнях вже отримали повідомлення про підозру 22 людини.

«Поліція всебічно та об’єктивно реагує на всі звернення щодо порушення виборчих прав, не залежно від політичної приналежності. Озвучена статистика - реальна картина в державі щодо порушення виборчих прав, а основна ціль – профілактична, щоб ті цифри які зазначені, перестали зростати, а учасники виборчого процесу пам’ятали, що закон порушувати неможна», - зазначив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.