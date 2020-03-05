Поліція затримала на Львівщині чоловіка з партією субітексу



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Вартість таблеток за цінами «чорного ринку» становить приблизно 400 тисяч гривень

Правоохоронці у Львівській області затримали чоловіка, який перевозив тисячу нарковмісних таблеток субутекс. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

За їх даними, на автодорозі поблизу села Смолин Жидачівського району представники поліції й прокуратури зупинили автомобіль «Джип гранд черокі» під керуванням 40-річного жителя Івано-Франківської області. У нього знайшли низку наркотичних речовин.

Правоохоронці встановили, що вартість таблеток за цінами «чорного ринку» становить приблизно 400 тисяч гривень. Усе знайдене поліціянти вилучили та скерували на експертне дослідження.

Чоловіка затримали, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Вирішують питання про повідомлення йому про підозру за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Йому загрожує ув’язнення на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.