Поліція завернула автобуси із псевдожурналістами, які їхали на Донеччину



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Автобус із «журналістами» нібито їхав на екскурсію в Донецьку область

У Донецьку область не впустили автобуси із псевдожурналістами, що їхали туди на «екскурсію» в день виборів до Верховної Ради.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

«Є в нас факт, коли в Донецькій області були затримані автобуси з журналістами. Всі хлопці такої спортивної зовнішності, з Київської області. Їхали на екскурсію в Донецьку область. Їх не пустили, розвернули, ми їх зустріли, провели через нашу область, передали в Полтавську. Полтавська передала в Київську, зараз вже хлопці доїжджають додому», - розповів Богоніс.

Він зауважив, що у двох із них були посвідчення журналістів. Поліцією встановлено, що таке видання існує, але чи належать власники посвідчень до нього, перевірити не вдалося, бо вказані телефони не відповідають.

Наразі, за словами Богоноса, у поліції прийнято 98 заяв, повідомлень та звернень громадян про порушення виборчого процесу. З них уже складено один адміністративний матеріал та внесено до ЄДРСР одне кримінальне провадження.

Поліція перевіряє ще одне повідомлення на ж/м Червоний Камінь міста Дніпра про можливий підкуп картоплею.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

Джерело: Укрінформ