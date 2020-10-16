Поліція заявила про «несподіване» зростання кількості виборців у деяких громадах



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Втручання у реєстр виборців стосувалося невеликих об'єднаних територіальних громад навколо Києва або на березі моря в Одеській області, де дуже дорога земля і постійно точаться суперечки за неї, - Геращенко

Рекорд був зафіксований у Затоці Одеської області, де за місяць з'явилося 25% нових виборців

Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє пресслужба МВС.

Геращенко зазначив, що МВС виявило втручання у роботу Єдиного реєстру виборців.

За його словами, рекорд був зафіксований у Затоці Одеської області, де за місяць з'явилося 25% таких виборців, були відкриті кримінальні справи.

Геращенко наголосив, що у першу чергу втручання у реєстр виборців стосувалося невеликих об'єднаних територіальних громад (ОТГ). «Як правило, це ОТГ навколо Києва або на березі моря в Одеській області, де дуже дорога земля і постійно точаться суперечки за землю», – пояснив заступник міністра.

«Слідчі почали викликати на допити осіб, які виявили бажання голосувати в іншому місті. Деякі навіть не знали, що їх перереєстрували, деякі зізнавалися, що їх попросили так зробити», – заявив заступник міністра.

Нагадаємо, МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-бота українці зможуть сповістити правоохоронців про виявлене порушення.

Додамо, правоохоронці порушили 290 кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього зафіксували близько тисячі адміністративних порушень.