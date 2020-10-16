Місцеві вибори: ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів



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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

Документ чітко регламентує покрокові дії членів ДВК в тій чи іншій ситуації протягом усього процесу підрахунку голосів

Центральна виборча комісія затвердила порядок підрахунку голосів виборців на дільниці та складання протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на дільниці з відповідних місцевих виборів, порядок повторного підрахунку голосів виборців на дільниці.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«У документі, зокрема, детально викладено особливості підрахунку голосів виборців на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше). А також – та на виборах депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови. Окрім того – особливості складання протоколу у випадку визнання голосування на виборчій дільниці недійсним», – йдеться у повідомленні.

Порядок чітко регламентує покрокові дії членів ДВК в тій чи іншій ситуації протягом усього процесу підрахунку голосів виборців, що, на думку комісії, практично мінімізує вірогідність потенційних помилок під час цього важливого етапу виборчого процесу.

ЦВК також затвердила порядок інформаційного забезпечення виборів для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком). Його було розроблено з метою реалізації та захисту конституційних виборчих прав таких виборців, у тому числі осіб з порушенням зору та слуху. А також з метою забезпечення їх доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення ними усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

До слова, виборчі скриньки стрімко дорожчають. За два тижні до виборів ЦВК «переграла» тендер і обрала нового переможця.

Між іншим, ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія». Це аргументується тим, що пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт. Але наразі таких пристроїв у ДВК немає.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.