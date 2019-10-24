Поліграфшоу «Слуг народу». Результати тестів станом на ранок
Тести на детекторі брехні пройшли два депутати «Слуги народу»
Скандал навколо можливої корупції депутатів «Слуги народу» з комітету фінансів, податкової і митної політики набирає обертів.
Скандал спалахнув на початку цього тижня, коли почали з'являтись підозри, що начебто 11 депутатів від «Слуги народу» за хабарі у 30 тисяч доларів кожному відхили проєкт закону, який ліквідовує корупційні схеми під час оцінки об'єктів нерухомості.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження щодо можливої корупції. А президент Володимир Зеленський з Японії публічно закликав своїх депутатів пройти перевірку на поліграфі.
У скандалі фігуруж прізвище одного з депутатів від Черкащини - Антона Яценка, який нібито і намагався підкупити.
Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що сьогодні представить журналістам свідка, якому пропонували ті 30 тисяч доларів.
Серед головних фігурантів історії - колишній журналіст каналу «1+1» Олександр Дубінський, який викривав корупцію попередньої влади. Також згадується ексжурналістка «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк.
Депутати від «Слуги народу» заперечують будь-які прояви корупції й наполягають, що жодних бізнес-інтересів не лобіювали. Нардепи почали працювати на випередження і самі запропонували пройти тест на детекторі брехні. Ввечері 23 жовтня Дубінський відповів на всі питання під час тестування на поліграфі.
В ході запитань він заперечив, що не підтримав законопроект №2047, який зокрема ліквідовує так звані «майданчики Яценка», за хабар у розмірі від 30 до 50 тисяч доларів і за будь-якій хабар взагалі.
Він також сказав «ні» на запитання, чи отримував він гроші за будь-яке голосування у Верховній Раді.
Також депутат заперечив, що мав якісь домовленості про блокування законопроектів за грошову винагороду. Жодного колегу з податкового комітету у хабарництві Дубінський не підозрює.
Крім цього, він заперечив, що хтось йому пропонував гроші за голосування проти законопроекту №2047, а також за будь-які інші законопроекти.
Після Дубінського поліграф мав пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, але поліграфолог був не готовий з питаннями.
«У мене немає тестів під вашу ситуацію», - заявив він.
Тестування перенесли на сьогодні, 24 жовтня, о 16:00.
Василевська-Смаглюк заявила, що якщо у керівництва фракції є підозри у хабарництві щодо депутатів, то «хай йдуть і розбираються».
«Що це за керівництво фракції, яке не може твердо стояти на якійсь позиції? Тобто, вони бачать, що фракція розвалюється, комітет розвалюється. Я думаю так, принаймні, я бачу ще один чи два таких скандали, а вони будуть ці скандали», — наголосила вона.
На запитання, чим вони можуть закінчитися, депутатка сказала: «Просто всі пересваряться».
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура ввечері 23 жовтня в соцмережі похвалився, що пройшов тест на детекторі брехні і заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень у лобіюванні законів і отриманні хабара.
«Друзі, тільки що я пройшов тест на детекторі брехні, який чітко вказав, що я не маю жодного відношення не до олігархічних кланів, не до будь-яких корупційних схем...І давайте розповімо суспільству про всі правки й законопроєкти, які нами подавалися», — написав депутат.
Качура також закликав інших депутатів «у тому числі від фракції «Слуга народу» протягом 5 днів пройти тест на поліграфі, назвавши це «поліграф-челендж».
Антон Яценко заявив про те, що не проходитиме перевірку на детекторі брехні.
Під час прямого ефіру журналістка телеканалу «Наш» поцікавилася у Яценка, чи не хоче й він дати свідчення на поліграфі через ситуацію, що склалася. «Навіщо? Вони сходять всі, нехай розкажуть, отримували вони чи ні. Чи знайомі вони зі мною. А, враховуючи, що я не дівчинка-шлюшка, а народний депутат чотирьох скликань, то в шапіто не будемо перетворювати Верховну Раду», - сказав Яценко.
Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».
Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.
Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.