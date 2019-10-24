Українагейт. Західна преса розкопала нові деталі



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Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Володимиром Зеленським Фото: Reuters

Зеленський намагався уникнути тиску Трампа ще до інавгурації

Більше ніж за два місяці до своєї інавгурації новообраний президент України Володимир Зеленський намагався знайти спосіб уникнути труднощів через можливе прохання лідера США Дональда Трампа відновити розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, 7 травня, майже за три тижні до вступу Зеленського на посаду, він провів нараду стосовно цього питання.

Джерела стверджують, що майбутній президент зібрав тоді кількох радників, нібито для обговорення енергетичних проблем в країні. Замість цього вони кілька годин думали над тим, що робити з вимогами Трампа про відновлення розслідування у відношенні Байдена.

Також джерела припускають, що Зеленський міг дізнатися про це 21 квітня, під час телефонної розмови з Трампом.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.