Було дуже гаряче. «Динамо» та «Карпати» влаштували масову сутичку наприкінці гри УПЛ
Поєдинок завершився мінімальною перемогою львів’ян – 1:0
У суботу, 4 квітня 2026 року, київське «Динамо» приймало львівські «Карпати» у 22 турі УПЛ. Як інформує «Главком», наприкінці гри футболісти обох команд влаштували масову сутичку.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою львів’ян – 1:0.
Наприкінці гри після боротьби за м'яч, у якій брали участь Владислав Бабогло та Матвій Пономаренко, у матчі сталася масова сутичка. До неї доволі швидко долучилися не лише гравці, які були на полі, а й запасні футболісти обох команд.
У підсумку, Пономаренко отримав другу жовту – «Динамо» догравало матч у меншості. Попередження також отримав і Владислав Бабогло.
Перед сутичкою мав місце ще один скандальний епізод.
На 80-й хвилині киянин Редушко пробивав із меж штрафного майданчика, воротар парирував перед собою, Пономаренко встигнув зіграти на підбиранні, при цьому зачепивши голкіпера, та поцілив у ворота. Після перегляду відеоповтору арбітр скасував гол Матвія, пояснивши своє рішення тим, що Домчак зафіксував м’яча в руках.
УПЛ. 22-й тур
«Динамо» – «Карпати» 0:1 (0:1).
- Гол: Фаал (6).
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
