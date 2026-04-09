Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення

Головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу розібрав скандальний епізод минулого туру вітчизняної Прем'єр-ліги

Іменитий рефері Нікола Ріццолі поділився думками про рішення арбітра Дмитра Панчишина скасувати гол форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка львівським «Карпатам». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Резонансний епізод стався під завісу поєдинку 22-го туру Прем'єр-ліги. На той час «біло-сині» мінімально поступалися львів'янам. Голкіпер «левів» Назар Домчак парирував удар із середньої дистанції та збирався зафіксувати м'яч, але його обікрав Пономаренко та відправив сферу в сітку. Суддя спершу зафіксував гол.

Утім, арбітр VAR Олексій Деревінський закликав колегу переглянути повтор. Головний рефері витратив кілька хвилин на розбір моменту. Зрештою, Панчишин вирішив скасувати взяття воріт.

«Перегляд матеріалу відеоасистентом арбітра не надає переконливих або чітких доказів того, що воротар встановив контроль над м'ячем, отже проведення перегляду на полі не є виправданим. Відеоматеріали свідчать на користь рішення, ухваленого на полі. У разі перегляду біля монітору доцільним було би підтвердити рішення, ухвалене на полі, оскільки контроль воротарем над м'ячем встановлений не був», – заявив Ріццолі.

До слова, раніше «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги. «Біло-сині» вустами власної пресслужби назвали непрофесійною роботу бригади VAR у поєдинку проти львівських «Карпат» (0:1). Тоді за порадою відеоасистента рефері скасував гол Пономаренка.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали той же Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.