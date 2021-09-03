Стало відомо, скільки мільйонів коштуватимуть вибори мера Харкова

31 жовтня Харків обиратиме міського голову

На вибори, що відбудуться 31 жовтня на Черкащині, Херсонщині та у Харкові, витратять з держбюджету 76,7 мільйона гривень. У Центральній виборчій комісії руху «Чесно» підтвердили, що кошти до ЦВК з держбюджету вже надійшли у повному обсязі.

Зазначається, що із 76,7 млн більша частина – 55,7 млн грн – спрямують на вибори мера Харкова. Натомість на проведення виборів нардепів у двох областях передбачено близько 25,5 млн гривень.

Як відомо, ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область), № 197 (Черкаська область) на 31 жовтня 2021 року. Цього ж дня у Харкові обиратимуть міського голову.

За попередніми підрахунками ЦВК, станом на 1 вересня у виборах на Черкащині та Херсонщині зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців, відповідно понад 160 тис. та понад 130 тис.

Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях на Херсонщині та 141 виборчій дільниці на Черкащині.

Зазначимо, кандидатом від проукраїнських сил на виборах мера Харкова став Немічев із Нацкорпусу.

Раніше одіозний ексрегіонал та кандидат у мери Харкова Михайло Добкін під час зустрічі з виборцями пообіцяв повернути у школи Харкова вивчення російської мови.