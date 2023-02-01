Споювали та ґвалтували дівчат? В організаторів вечірок проходять обшуки
На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування
Правоохоронці проводять обшуки в організаторів скандальних п’яних вечірок у Києві.
«Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання», – йдеться у повідомленні.
На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.
«Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальніша інформація буде опублікована пізніше», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.
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