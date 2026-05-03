У Черкасах стався вибух у будинку

Аліна Самойленко
Внаслідок вибуху загинули дві людини

Увечері 2 травня в Черкасах стався вибух у двоповерховій будівлі на вулиці Захисників України. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Черкаської області.

За попередніми даними правоохоронців, внаслідок інциденту загинули дві особи. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 20:40, після чого на місце оперативно прибули слідчі, вибухотехніки та криміналісти.

Наразі триває встановлення всіх обставин події, а фахівці працюють над визначенням правової кваліфікації інциденту.

Як відомо, у понеділок, 27 квітня, у Шевченківському районі Львова стався вибух у житловому будинку. Причиною трагедії став підрив гранати в одній із квартир, що призвело до загибелі чоловіка.

Повідомляється, що вибух стався близько 16:50 у квартирі на 8-му поверсі будинку №39 на вулиці Юрія Липи. Сусіди, почувши гучний звук та побачивши задимлення, викликали рятувальників.
Під час огляду приміщення рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка без ознак життя. За попередніми висновками фахівців, у помешканні здетонувала граната.

Нагадаємо, у Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.

