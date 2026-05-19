Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч на 19 травня 2026 року

Російські окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, а по Дніпропетровщині поцілили балістичними ракетами, президент США Дональд Трамп заявив, що планував 19 травня розпочати бомбардування Ірану, але змінив своє рішення.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 травня.

РФ вдарила по об’єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині

У ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти Групи «Нафтогаз». 

Ворог завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що на об'єктах зафіксовано пошкодження та руйнування.

Росія атакувала Харків

У ніч на 19 травня російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. За інформацією Терехова, перший «приліт» зафіксовано у Холодногірському районі, другий у Новобаварському.

Терехов зазначив, що у Новобаварському район росіяни атакували обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

У США підлітки вбили трьох людей 

В Ісламському центрі Сан-Дієго, який є найбільшою мечеттю в окрузі, сталася стрілянина. 

Начальник поліції Сан-Дієго Скотт Вол на пресконференції повідомив, що двоє підозрюваних, які, ймовірно, були підлітками, вбили трьох чоловіків, серед яких опинився й охоронець релігійної установи. Правоохоронці кваліфікували цю справу як злочину на ґрунті ненависті.

США хотіли 19 травня вдарити по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що планував уже сьогодні, 19 травня, розпочати бомбардування Ірану, проте змінив своє рішення.

За словами американського лідера, відмовитися від негайної атаки його переконали керівники Катару, Саудовської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2026
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
Росія атакувала Харків безпілотниками
Росія вдарила балістичними ракетами по об'єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 18 травня 2026. Зведення Генштабу

