На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Призначено службове розслідування та порушено кримінальну справу
Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному стало зле

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку після смерті громадянина під час проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

«05.05.2026 під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення у складі з військовослужбовців РТЦК та СП та представника органів Національної поліції України був зупинений військовозобовʼязаний громадянин, який був порушником військового обліку та підлягав призову на військову службу», – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному громадянину стало зле, йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть чоловіка.

На даний час призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу.

«Результати будуть повідомлені після завершення. Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяє слідству», – йдеться у заяві.

До слова, у Львівському обласному ТЦК помер чоловік. Причиною смерті військовозобов'язаного у ТЦК вказують алкогольне отруєння.

Раніше у приміщенні територіального центру комплектування в Кривому Розі помер мобілізований.

Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії
