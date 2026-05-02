У Києві біля ТРЦ пролунали постріли

glavcom.ua
Cтрільця обеззброїли свідки події ще до прибуття поліцейських
фото: скріншот із відео

Стрілянина виникла через конфлікт двох водіїв

У суботу, 2 травня, у Голосіївському районі Києва біля торговельно-розважального центру «Республіка» пролунали постріли. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві Telegram-канали

За словами очевидців, стрілянина виникла через конфлікт двох водіїв. Одному з них не сподобалося, що водій перед ним перелаштовується.

На відео, опублікованому в мережі, видно, що стрільця обеззброїли свідки цієї події ще до прибуття поліцейських.

Тим часом, у Поліції Києва повідомили, попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета.

Потерпілих внаслідок цієї події немає. Наразі із обома учасниками спілкуються правоохоронці, вирішується правова кваліфікація події.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці стався конфлікт між водієм та пішоходом, який закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Напередодні у Дніпровському районі столиці спецпризначенці затримали 37-річного чоловіка, який пізнього вечора ходив територією житлового комплексу зі зброєю. Як з’ясувалося, порушник був напідпитку, а в його квартирі виявили карабін та рушницю.

У Києві на вихідних 2-3 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Бучі розквітли 100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами: фото
Почали дешевшати: скільки коштують яйця у супермаркетах Києва
