На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання

У Броварському районі викрито 27-річного чоловіка, який незаконно зберігав вибухонебезпечні предмети у власному помешканні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що в місті Березань місцевий житель зберігав за місцем проживання боєприпаси. Під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили п'ять корпусів ручних уламкових гранат Ф-1, 25 запалів УДЗ до ручних гранат, а також 26 корпусів ручних уламкових гранат РГО.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

Голова Офісу президента Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував низку дискусійних питань, яка назріла після теракту в Києві, що стався 18 квітня. Клименко висловився про надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».