Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
Арсенал, вилучений за місцем проживання затриманого
фото: Національна поліція України/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання

У Броварському районі викрито 27-річного чоловіка, який незаконно зберігав вибухонебезпечні предмети у власному помешканні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що в місті Березань місцевий житель зберігав за місцем проживання боєприпаси. Під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили п'ять корпусів ручних уламкових гранат Ф-1, 25 запалів УДЗ до ручних гранат, а також 26 корпусів ручних уламкових гранат РГО.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання
фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.  

Голова Офісу президента Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував низку дискусійних питань, яка назріла після теракту в Києві, що стався 18 квітня. Клименко висловився про надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».

Теги: поліція зброя Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
18 травня, 16:26
Під Києвом зіштовхнулися кілька автівок
Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)
28 квiтня, 19:49
Відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для малолітніх дітей
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
30 квiтня, 16:08
Під час відпустки сім’я відвідала шоу заклиначів змій, яке відбувалося в їхньому готелі
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації
3 травня, 16:59
Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
4 травня, 14:45
Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції встановили порушника та склали на нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство
Оголений на Хрещатику: правоохоронці встановили особу порушника та передали лікарям
7 травня, 09:36
Конфлікт на Близькому Сході загрожує військовій допомозі Україні
Союзники України побачили нову загрозу для військової допомоги
12 травня, 10:54
За словами Євгенії Жупанової, нині її син перебуває в одному з навчальних центрів
У Вінниці зі станціонару мобілізовано пацієнта психоневрологічної лікарні
16 травня, 18:15
Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Сьогодні, 08:52

Новини

На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок
Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок
У Києві фрагмент ворожого дрона опинився в контейнері для побутового сміття
У Києві фрагмент ворожого дрона опинився в контейнері для побутового сміття
Різанина через гучну музику в Києві: нападник отримав 11 років тюрми
Різанина через гучну музику в Києві: нападник отримав 11 років тюрми
Транспорт по 30 грн: столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу
Транспорт по 30 грн: столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua