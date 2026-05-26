На мера П’ятихаток скоєно замах: фермер поранив посадовця ножем

Гілал Ісаєв очолює П’ятихатки з 2020 року
фото: Галіл Ісаєв/Facebook
Міського голову госпіталізували до медичного закладу після замаху

У П’ятихатках, що на Дніпропетровщині, скоєно замах на міського голову Гілала Ісаєва. Подія сталася сьогодні, 26 травня близько 10:40. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком».

«26 травня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову міста. Попередньо встановлено, що зловмисник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги», – йдеться у повідомленні поліції.

Повідомляється, що після нападу зловмисник втік з місця події. Правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення його місцеперебування та затримання.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, поблизу будівлі міськради між посадовцем і місцевим фермером виник словесний конфлікт, під час якого чоловік завдав меру ножового удару.

Унаслідок нападу Ісаєв отримав поранення в ділянку грудної клітини. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому, критичному стані.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної  прокуратури правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі тривають слідчі дії, вживаються заходи щодо затримання причетної особи», – додали у прокуратурі.

Що відомо про Гілала Ісаєва

Гілал Ісаєв народився 1965 року в Азербайджані. Тривалий час займався аграрним бізнесом, очолював підприємства «Каспій» та «Соллінг Плюс». У 2012 році закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальністю «агроном».

У 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської облради від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», а у 2019 році балотувався до Верховної Ради, але не пройшов. Із 2020 року обіймає посаду міського голови П’ятихаток.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали замовне вбивство Героя України – генерал-майора Сил оборони. За результатами спільних дій на Житомирщині затримано двох агентів РФ, які готували ліквідацію українського воїна. 

