На Львівщині загинув 11-річний хлопчик – підозрюють підлітка

Підозрюваний після скоєного сам зателефонував до поліції і був затриманий

У п'ятницю ввечері, 8 травня, у Шептицькому на Львівщині знайшли мертвим 11-річного хлопчика з ножовою раною в живіт. Тіло виявили поблизу річки Західний Буг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області та прокуратуру Львівської області.



Повідомлення про дитину без ознак життя на вулиці Набережній надійшло до поліції близько 19:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, ювенальні поліцейські та інші служби районного відділу. На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану – за попередніми даними, саме вона стала причиною смерті. Загиблий – 11-річний мешканець Шептицького.

За інформацією місцевих ЗМІ, хлопчика поранив ножем підліток. Після скоєного він сам зателефонував до поліції. Підлітка затримали.

Кримінальне провадження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Розслідування перебуває на особистому контролі керівника поліції Львівщини.

