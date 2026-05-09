На Львівщині загинув 11-річний хлопчик – підозрюють підлітка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Поліція Львівської області розслідує загибель дитини
Фото ілюстративне

Підозрюваний після скоєного сам зателефонував до поліції і був затриманий

У п'ятницю ввечері, 8 травня, у Шептицькому на Львівщині знайшли мертвим 11-річного хлопчика з ножовою раною в живіт. Тіло виявили поблизу річки Західний Буг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області та прокуратуру Львівської області.

Повідомлення про дитину без ознак життя на вулиці Набережній надійшло до поліції близько 19:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, ювенальні поліцейські та інші служби районного відділу. На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану – за попередніми даними, саме вона стала причиною смерті. Загиблий – 11-річний мешканець Шептицького.

За інформацією місцевих ЗМІ, хлопчика поранив ножем підліток. Після скоєного він сам зателефонував до поліції. Підлітка затримали. 

Кримінальне провадження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Розслідування перебуває на особистому контролі керівника поліції Львівщини. 

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що у Дніпрі 16-річний підліток застрелив свого 17-річного товариша під час демонстрації зброї – хлопцю оголосили підозру у вбивстві через необережність.

До слова, у лютому цього року на Львівщині стався інший резонансний злочин: чоловік застрелив власних дітей, а потім і себе. Родину характеризували як благополучну.  

Теги: Львівщина вбивство розслідування злочин

На Львівщині загинув 11-річний хлопчик – підозрюють підлітка
