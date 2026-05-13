Розбещення дитини у туалеті медзакладу: поліція Києва затримала підозрюваного

glavcom.ua
Під час обшуку у квартирі затриманого поліцейські вилучили мобільний телефон, заповнений фото та відео порнографічного характеру за участю неповнолітніх
фото: поліція Києва/Facebook
Правоохоронці встановили особу та місцезнаходження нападника протягом кількох годин 

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 52-річному киянину, який вчинив розпусні дії щодо малолітньої дівчинки у медичному закладі Солом’янського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.   

Злочин стався у вбиральні лікарні. За даними слідства, восьмирічна дівчинка зайшла до приміщення, де вже перебував зловмисник. Чоловік зачинив дитину в одній із кабінок і, погрожуючи, змушував її оголитися. Згодом кривдник втік, злякавшись сторонніх звуків за дверима. Це дозволило дівчинці вийти та розповісти про все матері.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили особу та місцезнаходження нападника. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець. Під час обшуку в його квартирі поліцейські вилучили мобільний телефон, заповнений фото та відео порнографічного характеру за участю неповнолітніх. 

Слідчі Солом’янського управління поліції затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 57-річного чоловіка за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над трьома сусідськими дівчатами. Одній з дівчат на той момент було лише вісім років, іншим двом – по 12 років. Чоловік, який працював інкасатором, запрошував сусідських дітей до себе у квартиру у Деснянському районі. Дівчата довіряли знайомому дорослому та через свій вік до кінця не розуміли його дій.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.

