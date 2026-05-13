Розбещення дитини у туалеті медзакладу: поліція Києва затримала підозрюваного

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 52-річному киянину, який вчинив розпусні дії щодо малолітньої дівчинки у медичному закладі Солом’янського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Злочин стався у вбиральні лікарні. За даними слідства, восьмирічна дівчинка зайшла до приміщення, де вже перебував зловмисник. Чоловік зачинив дитину в одній із кабінок і, погрожуючи, змушував її оголитися. Згодом кривдник втік, злякавшись сторонніх звуків за дверима. Це дозволило дівчинці вийти та розповісти про все матері.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили особу та місцезнаходження нападника. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець. Під час обшуку в його квартирі поліцейські вилучили мобільний телефон, заповнений фото та відео порнографічного характеру за участю неповнолітніх.

Слідчі Солом’янського управління поліції затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

