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    Кримінал

    Політолог Медведчука втік з України (фото)

    Михайло Погребинський залишив готель у Будапешті і прямує до аеропорту - Політолог Медведчука втік з України (фото)
    Михайло Погребинський залишив готель у Будапешті і прямує до аеропорту
    фото: zn.ua

    У кінці березня правоохоронці провели обшук у київській квартирі Погребинського

    Багаторічний соратник, однодумець і близький друг Віктора Медведчука Михайло Погребинський покинув Україну і прямує до Німеччини, ймовірно, до Гамбурга. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власне джерело.

    Погребинський, у якого 26 березня Служба безпеки України проводила обшук і який тимчасово затримувався у рамках заходів, що проводилися, 4 квітня був виявлений у Будапешті, де він заселився в готель.

    На сьогодні, 6 квітня, Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта.

    За словами очевидців, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.

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    Політолог Медведчука втік з України (фото)
    Політолог Медведчука втік з України (фото)
    Політолог Медведчука втік з України (фото)
    фото: zn.ua

    Як повідомлялося, 26 березня правоохоронці провели обшук квартирі політтехнолога Михайла Погребинського.

    Погребинський є засновником та керівником ГО «Київський центр політичних досліджень та конфліктології». Слідчі відзначають, що ця громадська організація на постійній основі вивчала настрої українців, які в подальшому передавались до Росії для планування політики щодо України.

    Під час обшуку у Погребінського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють президента РФ Володимира Путіна.

    Також українські правоохоронці повідомляють, що ГО Погребінського готувала та передавала до РФ аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.

    А сам Погребинський готував та передавав до РФ поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.

    21 лютого поліція навідувалася до будинку Медведчука у Києві. Була інформація, що звідти вивозять речі.

    Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

    Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

    Читайте також: Суд заочно арештував Медведчука
    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Політолог Медведчука втік з України (фото)