Полонені дуже бояться повертатися до Росії, – блогер Золкін

Володимир Золкін «допитує» окупантів

Блогер Володимир Золкін, що з початку збройного вторгнення в Україну записав близько сотні інтерв’ю із полоненими росіянами, вважає, що ті бояться повернутися додому навіть у рамках обміну. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Вони дуже бояться. Днями у мене вийшло відео, на якому просто під час інтерв’ю полонений дізнався, що капітан, який вів його з іншими солдатами у бій, оголосив їх дезертирами. У цього полоненого, як і в інших, був невимовний шок. До того ж це строковики із Санкт-Петербурга», - каже він.

За словами блогера, матері полонених радять їм у випадку обміну знайти будь-який спосіб вийти на зв’язок. Тобто вони розуміють, що після обміну у Росії їх у будь-якому випадку чекають допити і різні інші маніпуляції. Їх ніхто просто так додому не відпустить.

«Поруч з ними (строковиками із Пітера – «Главком») сиділи двоє хлопців з Москви, які все це чули. Їхнім рідним ми не телефонували, бо вони не змогли пригадати номери телефонів. Так от ці двоє з Москви, під час інтерв’ю просто відійшли вбік. Кажуть, що ми це чуємо і боїмося потрапляти в об’єктив. Мовляв, нас також посадять. Я питаю їх: за що, чого ви боїтеся? А вони кажуть: ви не знаєте, в якій країні ми живемо», - розповідає Володимир Золкін.

Блогер не певен, що усі російські військовополонені готові піти до легіону «Вільна Росія». За його словами, великий відсоток цих людей взагалі непридатні до служби: це старі і хворі люди, яких насильно мобілізували на території ЛДНР. Також не всі готові воювати і за Україну.

«Вони потрапили у ситуацію, коли їх начебто відправляють на навчання, а через два дні вони потрапляють під обстріли, бомби, міни, ракети. Тобто буквально у пекло. А ще через день – у полон. Вони не розуміють, що сталося, досі приходять до тями. Вони перебувають у шоці, у такому психологічному стані, що їм не хочеться нічого. Головний фактор: у багатьох з них, майже в усіх, вдома родини. Можливо, вони і пішли би воювати за Україну, але відмовитися від усього, що у них у житті було, може якийсь невеликий відсоток. Єдине, чого їм хочеться – повернутися додому і забути про все це й ніколи більше не служити в армії», - розповів він.

Нагадаємо, українська влада переконана, що зможе шляхом обміну повернути всіх українців, що потрапили в російський полон. Адже серед російських полонених в Україні багато цінних «персонажів».

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовці і вісім цивільних.

19 квітня відбувся п'ятий обмін полоненими між РФ і Україною. Було звільнено з російського полону 76 осіб.